Motociclista morre após colidir com ônibus que parava para embarque em Florianópolis

Um grave acidente entre uma moto e um ônibus ocorreu por volta das 8h30 desta quarta-feira (5), na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, no bairro Pantanal, em Florianópolis. O condutor da moto morreu no local, informou a GMF (Guarda Municipal de Florianópolis).

