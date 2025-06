Motociclista morre após colisão com carro no Oeste de SC Motociclista de 34 anos não resistiu após colisão com carro na linha Canhada Funda, em Concórdia ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um motociclista de 34 anos morreu após uma colisão com carro no interior do município de Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. A colisão ocorreu por volta das 06h50 da manhã desta quarta-feira (11), na linha Canhada Funda. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, o motociclista já estava em parada cardiorrespiratória quando o socorro chegou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

De um lado para o outro: Motta diz que governo discute Fundeb; governo joga bola para Congresso

VÍDEO: Colisão na BR-101 em Itapema deixa feridos e causa 5 km de fila

Rede que alicia crianças à prostituição em boates na Grande Florianópolis é alvo de operação