Motociclista morre atropelado por caminhão em Criciúma Acidente aconteceu na rua Álvaro Catão, no bairro Operária Nova ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 20h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h43 )

Um grave acidente de trânsito provocou a morte de um motociclista em Criciúma. A ocorrência foi registrada na tarde dessa quinta-feira (15), na Rua Álvaro Catão, importante ligação entre o Centro da cidade e o Distrito do Rio Maina. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, 22 anos de idade, colidiu a moto na lateral de um caminhão, caiu na via e foi atropelada pelo veículo. Quando os socorristas chegaram no local, o motociclista estava em parada cardiorrespiratória e com graves ferimentos na cabeça e no corpo.

