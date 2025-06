Motociclista morre em acidente em rodovia em Itajaí; moradores alegam falta de sinalização Colisão entre carro e moto ocorre na rodovia Antonio Heil; motociclista morre no local após tentativas de reanimação ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 23h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista morreu após colidir com um carro na rodovia Antonio Heil, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde da última terça-feira (24). Ele foi encontrado caído e com múltiplas fraturas pelo Corpo de Bombeiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente e as reivindicações da comunidade.

Leia Mais em ND Mais:

Polícia faz buscas na Prefeitura de Florianópolis por cobrança de propina para liberar obras

Amanhecer congelante! Criciúma registra a menor temperatura em nove anos

Vereadores aprovam com unanimidade a estadualização do Hospital Ruth Cardoso, em SC