Motociclista morre em colisão com caminhão e acidente congestiona BR-101 em SC Condutor da moto não resistiu ao sinistro, registrado na noite desta quarta-feira (21), e morreu no local; apenas uma das pistas está... ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 09h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um acidente na BR-101 deixou um motociclista morto na noite desta quarta-feira (21), em Palhoça, na Grande Florianópolis. As circunstâncias da colisão, envolvendo uma moto e um caminhão, ainda são desconhecidas. Conforme informado pela Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, oito quilômetros de fila são registrados a partir do quilômetro 233, no Morro dos Cavalos, onde foi registrada a colisão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Quina 6735, 21/05: confira os números sorteados

Dorinha Duval, a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo, morre aos 96 anos

Resultado da Lotofácil n° 3397 de hoje, 21/05: confira os números