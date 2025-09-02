Motociclista morre em colisão violenta com muro na SC-401, em Florianópolis
Acidente na SC-401 aconteceu no último domingo (31); motociclista morreu no local
Na tarde deste domingo (31), um trágico acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista no bairro Itacorubi, em Florianópolis. O incidente ocorreu por volta das 15h20, nas proximidades da saída da Avenida da Saudade, entrada da SC-401, quando a motocicleta que o homem de 44 anos conduzia colidiu contra um muro.
