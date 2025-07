Motociclista sem CNH atropela pais e crianças que caminhavam no acostamento em SC A família andava pelo acostamento, quando foi surpreendida pelo choque do motociclista; as vítimas ficaram feridas e foram levadas... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 00h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 00h57 ) twitter

Um motociclista de 18 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), atropelou uma família que caminhava no acostamento de uma rua de Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A mãe, de 19 anos, o marido, de 21, a filha de 3 anos e o bebê de 8 meses foram levados ao hospital com ferimentos e fraturas, no sábado (19).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

