Motociclistas fazem manifestação em apoio ao motoboy agredido em Florianópolis

Grupo de motociclistas se manifestou na manhã deste domingo (16), em favor do motoboy Gabriel Benites, que foi agredido com tapas e chutes no centro de Florianópolis, na tarde de sexta-feira (14). Ocupando ruas e avenidas, a motociata foi acompanhada pela Guarda Civil Metropolitana.

Para saber mais sobre essa importante manifestação e o caso do motoboy, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

