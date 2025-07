Motofaixas podem mudar o trânsito de Florianópolis; projeto será avaliado pela Senatran Proposta deve ser encaminhada para análise da Secretaria Nacional de Trânsito e visa reduzir acidentes de trânsito envolvendo motociclistas... ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 01h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 01h16 ) twitter

A Prefeitura de Florianópolis avançou em um projeto que visa instalar faixas exclusivas para motocicletas, as motofaixas, nas vias públicas da capital catarinense. O estudo deve ser encaminhado para análise da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

