Motonáutica em Chapecó: confira a programação das competições e como assistir

O próximo fim de semana será marcado pelas competições de motonáutica em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Mais de 30 pilotos, inclusive de outros países, vão competir nas águas do Rio Uruguai, com expectativa de atrair mais de cinco mil espectadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

