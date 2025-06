Motorista atravessa rio a nado após ‘mergulhar’ com carro em Porto Belo Veículo afundou após ser ligado com defeito; bombeiros confirmaram submersão e isolaram a área ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 00h16 (Atualizado em 28/06/2025 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um carro caiu nas águas do rio Perequê, em Porto Belo, Litoral Norte de Santa Catarina, na madrugada desta sexta-feira (27). O motorista teria tentado ligar o veículo com problemas e, quando conseguiu, ele teria avançado na água e submergido. Conforme o homem que estava de carona no carro, o condutor teria conseguido sair do veículo e teria atravessado o rio a nado, seguindo rumo para um lugar desconhecido. O Corpo de Bombeiros encontrou o automóvel já submerso no local.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Criciúma celebra 100 anos com show gratuito de Raça Negra no Parque das Nações

Gaeco desmantela rede de armazenamento de pornografia infantil com prisões em SC

Guarda Municipal de Itapema terá porte de arma? Entenda o que muda