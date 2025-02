Motorista atropela oito pessoas e foge sem prestar socorro em SC Seis pedestres, entre crianças e adultos, ficaram feridos e foram encaminhados ao atendimento hospitalar; ocorrência foi registrada... ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 14h28 (Atualizado em 20/01/2025 - 14h28 ) twitter

Oito pessoas, entre elas, três crianças, foram atropeladas na marginal da BR-101, em Santa Rosa do Sul, no Extremo Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada no km 442,5, por volta das 20h, no último domingo (19), no bairro Glorinha.

