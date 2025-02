Motorista bate em árvore, afirma não lembrar do acidente e recusa bafômetro em Luzerna O homem de 48 anos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e relatou que não lembrava do acidente; veículo saiu da pista e colidiu... ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 19h47 (Atualizado em 18/01/2025 - 19h47 ) twitter

Um motorista de 48 anos ficou ferido após sair da pista e colidir em árvore na SC-150, em Luzerna, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Ele informou à Polícia Militar Rodoviária (PMRv) que não se lembrava do acidente e optou por recusar o teste do bafômetro na noite de sexta-feira (17).

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

