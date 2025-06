Motorista bate em chafariz, foge do local e causa danos ao patrimônio público em SC Acidente aconteceu em Blumenau; condutor do veículo pode ser responsabilizado por danos ao patrimônio público ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h17 ) twitter

Na madrugada desta sexta-feira (6), por volta das 2h40, um acidente de trânsito na Avenida Presidente Castelo Branco (popularmente conhecida como Beira-Rio), próximo à prefeitura de Blumenau, foi registrado. O veículo teria batido no meio-fio e, em seguida, atingiu um monumento localizado na Praça da Paz, causando danos ao patrimônio público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as possíveis consequências legais para o motorista.

