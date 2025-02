Motorista bêbado surra esposa e filho em carro e família pede abrigo em SC: ‘sangue no rosto’ A esposa e filho do suspeito tinham lesões que indicavam as agressões; caso aconteceu em Campo Erê, no Oeste do estado ND Mais|Do R7 09/02/2025 - 19h45 (Atualizado em 09/02/2025 - 19h45 ) twitter

A esposa e filho de um homem pediram abrigo em uma casa após serem agredidos em um carro. O caso foi atendido pela PM (Polícia Militar) no fim da tarde do sábado (8), na avenida Claudino Crestani, no Centro de Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina.

