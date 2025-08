Motorista capota carro no Complexo Viário do Badenfurt um dia após inauguração da BR-470 em SC Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (1º) e condutor, de 44 anos, testou positivo para álcool no bafômetro ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Menos de 24 horas após a inauguração do viaduto no Complexo Viário do Badenfurt, na BR-470, em Blumenau, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou o primeiro acidente no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.

Leia Mais em ND Mais:

‘Não há controle’: diretor do TCE rebate ‘erro de digitação’ em bolsas do Universidade Gratuita

VÍDEOS: Rua vira barricada em chamas após demolição de casas em Joinville

Criança morre após ser lançada a 25 metros em grave atropelamento em SC