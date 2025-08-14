Motorista com carga inflamável fica ‘prensado’ em caminhão após colisão na BR-101, em SC Acidente acontece na altura de Balneário Piçarras; colisão na BR-101 envolve caminhão com carga de álcool e caminhão com carga de carne... ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 22h38 ) twitter

ND Mais

Um caminhão-tanque carregado com querosene e álcool colidiu na traseira de outro veículo de carga na BR-101, em Balneário Piçarras, na noite desta terça-feira (12), deixando o motorista, de 55 anos, preso às ferragens. Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu ferimentos leves e foi resgatado pelo órgão de segurança, enquanto a rodovia ficou parcialmente interditada para limpeza de combustível derramado na pista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse acidente impressionante!

