Motorista com carga inflamável fica ‘prensado’ em caminhão após colisão na BR-101, em SC
Acidente acontece na altura de Balneário Piçarras; colisão na BR-101 envolve caminhão com carga de álcool e caminhão com carga de carne...
Um caminhão-tanque carregado com querosene e álcool colidiu na traseira de outro veículo de carga na BR-101, em Balneário Piçarras, na noite desta terça-feira (12), deixando o motorista, de 55 anos, preso às ferragens. Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu ferimentos leves e foi resgatado pelo órgão de segurança, enquanto a rodovia ficou parcialmente interditada para limpeza de combustível derramado na pista.
