Motorista da carreta envolvida na morte de 41 pessoas é preso em MG um mês após acidente Ele se entregou voluntariamente à polícia após ter fugido do local do acidente; segundo a investigação, foi detectada presença de álcool... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 00h46 (Atualizado em 22/01/2025 - 00h46 )

O motorista da carreta envolvida no acidente que matou 41 pessoas em dezembro de 2024 na BR-116 em Teófilo Otoni (MG) foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta terça-feira (21). Segundo a investigação, o suspeito estaria sob efeito de álcool, cocaína e ecstasy no momento do acidente.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

