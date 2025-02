Motorista de 27 anos morre após sair da pista e cair com carro em buraco em SC O motorista de 27 anos, que não teve a identidade revelada, estava sozinho no carro; acidente aconteceu na SC-157 entre os municípios... ND Mais|Do R7 09/02/2025 - 15h25 (Atualizado em 09/02/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motorista de 27 anos morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na SC-157, no trecho entre os municípios de Coronel Freitas e Quilombo, no Oeste de Santa Catarina. A morte aconteceu por volta das 22h30 do sábado (8).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Concórdia x Hercílio Luz pelo Catarinense 2025: onde assistir ao vivo e com imagens

Curso de Direito da UFSC é um dos três melhores do país, aponta ranking internacional

Número de pedidos de seguro-desemprego atinge maior nível no país em 8 anos