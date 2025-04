Motorista de aplicativo é rendido com faca e tem carro roubado em corrida no interior de SC O carro do motorista de aplicativo foi abandonado em uma lavoura pela dupla suspeita, que foi localizada e presa pela Polícia Militar... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motorista de aplicativo foi vítima de um roubo na tarde de quinta-feira (10), em Lajeado Grande, no Oeste de Santa Catarina. Os passageiros anunciaram o assalto e levaram o carro da vítima.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este caso impressionante e as ações da polícia na recuperação do veículo!

Leia Mais em ND Mais:

Suspeito saca arma de fogo durante abordagem e morre em confronto com a polícia em SC

Comércio em Blumenau terá horário estendido neste sábado para compras de Páscoa

Trânsito no acesso à ponte Hercílio Luz passa por mudanças e divide opiniões em Florianópolis