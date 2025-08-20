Motorista de aplicativo é sequestrado durante corrida e vive momentos de terror em SC
O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (18).
Um motorista de aplicativo viveu por momentos de terror ao ser mantido refém em um roubo no Litoral Norte de Santa Catarina. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (18). Segundo a PM, o condutor foi rendido por dois homens que se passaram por clientes no bairro Pedreiras, em Navegantes.
Um motorista de aplicativo viveu por momentos de terror ao ser mantido refém em um roubo no Litoral Norte de Santa Catarina. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (18). Segundo a PM, o condutor foi rendido por dois homens que se passaram por clientes no bairro Pedreiras, em Navegantes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes desse caso assustador.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes desse caso assustador.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: