Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Motorista de aplicativo é sequestrado durante corrida e vive momentos de terror em SC

O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (18).

ND Mais

ND Mais|Do R7

Cláudio Costa

Um motorista de aplicativo viveu por momentos de terror ao ser mantido refém em um roubo no Litoral Norte de Santa Catarina. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (18). Segundo a PM, o condutor foi rendido por dois homens que se passaram por clientes no bairro Pedreiras, em Navegantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes desse caso assustador.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.