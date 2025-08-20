Motorista de aplicativo é sequestrado durante corrida e vive momentos de terror em SC O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (18). ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cláudio Costa

Um motorista de aplicativo viveu por momentos de terror ao ser mantido refém em um roubo no Litoral Norte de Santa Catarina. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (18). Segundo a PM, o condutor foi rendido por dois homens que se passaram por clientes no bairro Pedreiras, em Navegantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes desse caso assustador.

Leia Mais em ND Mais:

Luxo nas redes, cocaína em casa: casal de influenciadores é preso com milhões em drogas em SC

Pequena cidade de SC lidera no ‘Oscar do chocolate’ há 10 anos seguidos

Crime brutal em SC: jardineiro acusado de matar mulher com cabo de picareta vai a julgamento