Motorista de Criciúma que morreu em grave acidente no RS é identificado: 'Dor no coração' Amilton César Aurélio, de 57 anos, trabalhava em uma empresa de distribuição de gás; ocorrência foi registrada na terça-feira (17) ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 04h15 (Atualizado em 19/06/2025 - 04h15 )

O motorista de Criciúma que morreu em um grave acidente na BR-116, em Canoas, no Rio Grande do Sul, foi identificado como Amilton César Aurélio, de 57 anos. A ocorrência, que envolveu seis veículos, foi registrada na terça-feira (17). O catarinense conduzia um caminhão.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e as informações sobre o velório e sepultamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

