Motorista de van é preso em flagrante após abusar de adolescente autista em SC

Um motorista foi preso suspeito de abusar de uma adolescente autista, de 14 anos, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, nesta quinta-feira (5). Ele era o responsável por conduzir a van que levava a vítima até a Ama (Associação de Amigos do Autista). Segundo a delegada Roberta Franco França, da Dpcami (Delegacias de Proteção à Criança ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso), o homem, que fazia o serviço de transporte contratado pela família, cometeu atos libidinosos contra a adolescente durante o trajeto.

