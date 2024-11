Motorista e dono de carreta são indiciados por homicídio em acidente com atletas de remo Motorista e dono de carreta são indiciados por homicídio em acidente com atletas de remo ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 17h31 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h31 ) twitter

Acidente na BR-376

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) indiciou duas pessoas pelo acidente ocorrido na BR-376, que resultou na morte de sete atletas de remo, do técnico e do motorista da van, no último dia 20. O motorista da carreta e o proprietário do veículo foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal culposa.

