Motorista escapa ileso após carro pegar fogo em grave acidente na BR-101 em Içara Fiat Mobi bateu em um caminhão e foi tomado pelas chamas no canteiro central da rodovia, no Sul de SC ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O motorista de um Fiat Mobi escapou ileso de um grave acidente de trânsito no trecho de Içara da BR-101, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência, atendida pelo Corpo de Bombeiros de Içara, foi registrada por volta das 18 horas dessa quarta-feira (25), no bairro Poço Oito. De acordo com os bombeiros, o carro colidiu na traseira de um caminhão caçamba, rodou na pista e parou no canteiro central com o compartimento do motor em chamas. O fogo se alastrou para o resto do veículo.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

MP cobra providências para evitar invasões na antiga rodoviária de Florianópolis

Quem é a fisiculturista de Blumenau entre as melhores do mundo?

Um mês sem Salete: com suspeitos presos, buscas se intensificam em rio de SC