Motorista escolar é assassinado a facadas dentro da própria casa em SC O motorista de 38 anos foi morto com dois golpes de faca dentro de casa, em Tangará, no Meio-Oeste do estado; polícia foi acionada... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 03h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 03h57 )

Luiz Paulo Arruda Ribeiro, de 38 anos, foi brutalmente assassinado com dois golpes de faca na noite de domingo (27), em Tangará, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Segundo a Prefeitura, ele atuava como motorista de transporte escolar. De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos do crime já foi identificado e as investigações seguem para apurar a possível participação de uma segunda pessoa no homicídio.

Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

