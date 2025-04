Motorista fica gravemente ferido após colisão com van da saúde na BR-282 em SC O acidente envolveu uma caminhonete e uma van da saúde de Palma Sola; grave colisão ocorreu na BR-282, em Pinhalzinho ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 23h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 23h40 ) twitter

Um grave acidente de trânsito mobilizou as equipes de segurança na manhã desta terça-feira (29) na BR-282, em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina. Uma caminhonete e uma van da saúde de Palma Sola colidiram frontalmente.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e saber mais sobre o estado das vítimas e as circunstâncias do acidente.

