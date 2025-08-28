Motorista foge a 180 km/h, bate carro em SC e é preso com R$ 700 mil em drogas Condutor fugiu de uma abordagem em Torres, no Rio Grande do Sul, e foi detido em Meleiro nesta quarta-feira (27) ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 02h56 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma ocorrência mobilizou órgãos de segurança do Rio Grande do Sul e do Extremo Sul de Santa Catarina nesta quarta-feira (27). O condutor de um VW/Nivus fugiu de uma abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na cidade de Torres (RS), em altíssima velocidade e com R$ 700 mil em drogas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa impressionante ocorrência.

Leia Mais em ND Mais:

Frente fria, granizo ou os dois? Como ficará o tempo na sua região a partir desta quarta (27)

Por que a capital do turismo de SC está soltando mosquitos Aedes aegypti nas ruas?

Fotógrafa de Blumenau ganha prêmio internacional com foto de parto do filho de influenciadora