Motorista foge a 180 km/h, bate carro em SC e é preso com R$ 700 mil em drogas

Condutor fugiu de uma abordagem em Torres, no Rio Grande do Sul, e foi detido em Meleiro nesta quarta-feira (27)

ND Mais|Do R7

Uma ocorrência mobilizou órgãos de segurança do Rio Grande do Sul e do Extremo Sul de Santa Catarina nesta quarta-feira (27). O condutor de um VW/Nivus fugiu de uma abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na cidade de Torres (RS), em altíssima velocidade e com R$ 700 mil em drogas.

