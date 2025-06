Motorista foge após colidir em ambulância que atendia ocorrência no Oeste de SC A ambulância do Samu se deslocava para um atendimento em Xanxerê quando foi atingida por um carro; profissionais ficaram feridos ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h37 ) twitter

Um acidente entre um carro e uma ambulância do Samu aconteceu na noite de segunda-feira (9), em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. O carro atingiu o veículo enquanto a ambulância se deslocava para atender uma ocorrência no bairro Vista Alegre.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

