Motorista morre após caminhão com leite cair em ribanceira de 35 metros em SC

Um grave acidente resultou na morte do motorista de um caminhão com leite na madrugada desta segunda-feira (26). O veículo saiu da pista e capotou em uma ribanceira de 35 metros, no interior de Águas Frias, no Oeste de Santa Catarina.

