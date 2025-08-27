Logo R7.com
Motorista morre em grave acidente entre dois carros na SC-108

Ocorrência foi registrada em Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina, no início da tarde desta terça-feira (26)

ND Mais|Do R7

Um grave acidente de trânsito foi registrado na SC-108, em Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina, no início da tarde desta terça-feira (26). Dois carros colidiram e o motorista de um deles não resistiu e morreu no local. A ocorrência foi na localidade de Rio Galo.

