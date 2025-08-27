Motorista morre em grave acidente entre dois carros na SC-108 Ocorrência foi registrada em Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina, no início da tarde desta terça-feira (26) ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 03h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 03h17 ) twitter

Um grave acidente de trânsito foi registrado na SC-108, em Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina, no início da tarde desta terça-feira (26). Dois carros colidiram e o motorista de um deles não resistiu e morreu no local. A ocorrência foi na localidade de Rio Galo.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

