Motorista morre em grave acidente entre dois carros na SC-108
Ocorrência foi registrada em Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina, no início da tarde desta terça-feira (26)
Um grave acidente de trânsito foi registrado na SC-108, em Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina, no início da tarde desta terça-feira (26). Dois carros colidiram e o motorista de um deles não resistiu e morreu no local. A ocorrência foi na localidade de Rio Galo.
