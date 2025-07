Motorista morre três dias antes do aniversário em acidente na SC-355; ‘Perdemos um guerreiro’ O acidente na SC-355, em Lebon Régis, no Meio-Oeste, ocorreu na noite do último sábado (12); outras três pessoas ficaram feridas ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h37 ) twitter

Um acidente na SC-355, em Lebon Régis, interrompeu a vida do morador do Assentamento Butiá Verde, em Fraiburgo, no Meio-Oeste de Santa Catarina, Edson Campolin, de 57 anos. A colisão ocorreu na noite do último sábado (12), no trecho conhecido como “curva da melancia”, três dias antes do aniversário de 58 anos de Edson, que seria comemorado na terça-feira (15).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este trágico acidente.

