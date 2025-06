Motorista perde controle durante ultrapassagem e atropela mãe e filhas em SC Vítimas foram atropeladas na noite dessa quarta-feira (18), no interior de Criciúma ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 20/06/2025 - 04h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma mulher de 35 anos e suas duas filhas foram atropeladas por um carro na rodovia Narciso Dominguini, no interior de Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 21 horas dessa quarta-feira (18), no bairro São Domingos, após o motorista do veículo perder o controle da direção durante uma ultrapassagem.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ajuste fiscal deve poupar área social, aponta chefe da pasta

Quem é o barbeiro de jogadores brasileiros que matou a ex-mulher com 7 facadas em Portugal

Vendedor de yakisoba admite ter estrangulado Marcelle; ele foi preso por feminicídio