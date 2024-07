Motorista perde controle e causa acidente na SC-480 em Chapecó

Um motorista ficou ferido após rodar com o carro na rodovia, invadir a pista contrária e bater contra uma carreta na SC-480. O acidente aconteceu por volta das 12h30 desta sexta-feira (12), no Distrito de Marechal Bormann, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

