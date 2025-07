Motorista que forjou assalto e desviou carga de R$ 1,5 milhão é preso na Grande Florianópolis Homem de 36 anos seria integrante de organização criminosa que realizava furtos e roubos no Norte de Santa Catarina ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 01h15 (Atualizado em 01/07/2025 - 01h15 ) twitter

Um caminhoneiro de 36 anos foi preso por suspeita de desviar uma carga de peças automotivas avaliada em R$ 1,5 milhão. A prisão ocorreu na BR-101, em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, no sábado (28).

Saiba mais sobre essa operação policial e os desdobramentos do caso no nosso parceiro ND Mais.

