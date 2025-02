Motorista que jogou carro contra pai e filho em festa de Natal é condenado a 15 anos em SC Crime ocorreu no dia 24 de dezembro de 2021, durante uma confraternização familiar em São José; homem condenado pelo Tribunal do Júri... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi condenado a 15 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelo Tribunal do Júri de São José, na Grande Florianópolis, por duas tentativas de homicídio. O crime ocorreu no dia 24 de dezembro de 2021, durante uma confraternização familiar. Após uma discussão, o réu saiu da festa, voltou com seu carro e jogou o veículo contra pai e filho.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Casal suspeito de matar idosa com tesoura cravada no pescoço é preso em SC

Homem é preso por estupro contra mulher em Guaramirim

Cuidados com a pele no verão: para não passar perrengue