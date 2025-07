Motorista que matou menino de 8 anos atropelado em SC é indiciada por homicídio culposo Luiz Miguel Ricardo Leite, de 8 anos, não resistiu e morreu após o acidente de trânsito, em Siderópolis, no dia 14 de junho ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 10/07/2025 - 23h17 ) twitter

A motorista que atropelou e matou uma criança, de oito anos, em Siderópolis, no Sul de Santa Catarina, foi indiciada e pode pegar até seis anos de reclusão. O acidente de trânsito foi registrado na SC-445, no bairro Vila São Jorge, na tarde do dia 14 de junho.

