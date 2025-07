Motorista sem CNH faz ultrapassagem proibida e tem perna arrancada ao sofrer acidente em SC Acidente ocorreu em rodovia estadual localizada em Brusque; vítima que teve perna arrancada foi levada às pressas ao hospital da cidade... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 06h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 06h56 ) twitter

No início da tarde desta segunda-feira (30), um acidente deixou um motociclista de 34 anos gravemente ferido na rodovia SC-108, em Brusque. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teve uma perna arrancada com o impacto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

