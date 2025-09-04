Logo R7.com
Motorista sem CNH que arrastou motociclista e fugiu é identificado em SC: ‘Não vi’

A Polícia Civil esclareceu o caso do acidente em que um motociclista foi atingido e carregado na carroceria de uma Fiat/Strada em Chapecó...

ND Mais|Do R7

A Polícia Civil esclareceu o caso do acidente em que um motociclista foi atingido e carregado na carroceria de uma Fiat/Strada em Chapecó, no Oeste catarinense. O motorista, de 49 anos, morador de Nova Itaberaba, foi identificado e já prestou depoimento na Delegacia de Homicídios. Segundo a investigação, ele será indiciado por lesão corporal no trânsito com omissão de socorro.

