Motorista suspeito de atropelamentos que matou professora é preso após protestos em SC

O motorista suspeito de cometer uma série de atropelamentos em Três Barras, no Planalto Norte catarinense, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (2). O condutor já havia sido detido e liberado pela Justiça após audiência de custódia. Uma das vítimas, a professora Marli Lother, não resistiu aos ferimentos e morreu no dia do crime, em 19 de março.

