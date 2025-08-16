Logo R7.com
Motorista tomba carreta e ameaça socorristas com facão em SC

Acidente aconteceu na SC-355, em Videira, Meio-Oeste do estado; socorro foi acionado, mas precisou do apoio da polícia, pois o motorista...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma carreta carregada com milho tombou na tarde de quinta-feira (14) na SC-355, em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O acidente mobilizou equipes de socorro e exigiu o apoio da Polícia Militar após o motorista, em estado alterado, ameaçar os profissionais com um facão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes desse incidente impressionante!

