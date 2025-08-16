Motorista tomba carreta e ameaça socorristas com facão em SC Acidente aconteceu na SC-355, em Videira, Meio-Oeste do estado; socorro foi acionado, mas precisou do apoio da polícia, pois o motorista... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 22h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma carreta carregada com milho tombou na tarde de quinta-feira (14) na SC-355, em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O acidente mobilizou equipes de socorro e exigiu o apoio da Polícia Militar após o motorista, em estado alterado, ameaçar os profissionais com um facão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes desse incidente impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Vacinação contra poliomielite em SC não atinge a meta há 8 anos: ‘Falsa sensação de segurança’

‘Pega ladrão’: homem é preso cinco minutos após furto em Balneário Camboriú

FOTOS: Após mais de 10 anos de espera, Bom Retiro ganha novo espaço de lazer