Motorista tomba carreta e ameaça socorristas com facão em SC
Acidente aconteceu na SC-355, em Videira, Meio-Oeste do estado; socorro foi acionado, mas precisou do apoio da polícia, pois o motorista...
Uma carreta carregada com milho tombou na tarde de quinta-feira (14) na SC-355, em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O acidente mobilizou equipes de socorro e exigiu o apoio da Polícia Militar após o motorista, em estado alterado, ameaçar os profissionais com um facão.
Uma carreta carregada com milho tombou na tarde de quinta-feira (14) na SC-355, em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O acidente mobilizou equipes de socorro e exigiu o apoio da Polícia Militar após o motorista, em estado alterado, ameaçar os profissionais com um facão.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes desse incidente impressionante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes desse incidente impressionante!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: