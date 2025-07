Motorista tranca ônibus e ajuda a prender homem que filmava corpo de adolescentes em SC Suspeito utilizaria ônibus de Balneário Camboriú nos horários escolares e já teria tentado puxar assunto com adolescentes ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Na noite da última quarta-feira (09), um homem, 48 anos, foi preso em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, por filmar o corpo de duas adolescentes, 15 e 16 anos, no ônibus. Ele também já teria incomodado as menores no transporte público, tentando puxar assunto com elas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso alarmante!

Leia Mais em ND Mais:

Após grave acidente, vice-prefeito de Pinheiro Preto passará por cirurgia no rosto

Motorista que matou menino de 8 anos atropelado em SC é indiciada por homicídio culposo

Suspeito de 38 anos é alvo de operação por armazenar conteúdo de pornografia infantil em SC