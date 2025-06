Motortech celebra 20 Anos de conquistas no Setor Automotivo Promovendo alta performance, confiança e sustentabilidade no setor automotivo catarinense, Motortech, se consolida como uma distribuidora... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h16 ) twitter

Em 2025, a Motortech, distribuidora de referência no setor automotivo, celebra duas décadas de atuação em Santa Catarina. Com raízes firmadas em 2005 em Joinville, a empresa construiu uma história de superação, inovação e paixão, tornando-se um elo fundamental entre as grandes marcas globais de lubrificantes e o mercado reparador catarinense.

Para saber mais sobre a trajetória inspiradora da Motortech e suas conquistas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

