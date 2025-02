Movimento nos aeroportos de Santa Catarina supera população do estado em 2024 Movimento nos aeroportos de Santa Catarina ultrapassou 8 milhões de viajantes e superou a população catarinense em 2024 ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 23h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 23h26 ) twitter

Os aeroportos de Santa Catarina registraram uma movimentação de 8,2 milhões de viajantes em 2024, o que significa um crescimento de 12,6% em relação ao ano anterior. Com uma população de 8 milhões estimada pelo IBGE, isso significa que há mais pessoas passando pelos aeroportos catarinenses do que no estado inteiro.

