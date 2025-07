MP abre inquérito para investigar abordagem a pessoas em situação de rua em Santa Catarina Órgão vai verificar protocolos adotados nas abordagens e se as forças de segurança estão seguindo as diretrizes estabelecidas pelo... ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) instaurou um inquérito civil para investigar como as abordagens a pessoas em situação de rua são realizadas no estado. A iniciativa foi deliberada pelo Grupo PSR (Pessoas em Situação de Rua), composto por 12 promotores de Justiça, e divulgada na segunda-feira (14).

Para saber mais sobre as diretrizes e recomendações do MPSC, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Pesadelo’ de 30 anos, prédio condenado começa a ser demolido em Itajaí

Escolas militares são as melhores entre as públicas de SC no Enem 2024; veja números

VÍDEO: ‘Luz misteriosa’ no mar em SC revela fenômeno raro