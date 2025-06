MP cobra providências para evitar invasões na antiga rodoviária de Florianópolis Alvo de invasões de pessoas em situação de rua, o prédio da antiga rodoviária de Florianópolis foi esvaziado e interditado por decisão... ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h17 ) twitter

ND Mais

Após anos de ocupação irregular, a antiga rodoviária de Florianópolis, na esquina das avenidas Hercílio Luz e Mauro Ramos, no Centro, foi desocupada no início do ano. A estrutura, no entanto, tem futuro indefinido, desde que a Prefeitura enviou um projeto à Câmara de Vereadores a fim de leiloar o imóvel e se descobriu que, além de uma matrícula indicando que a edificação é do município, há outro documento assegurando que pertence ao Estado.

