MP dá 48 horas para prefeitura enviar imagens de segurança de creche onde bebê caiu em SC Bebê de 5 meses sofreu fratura no crânio após cair de trocador em Corupá; MPSC apura possível omissão e negligência no caso ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h37 ) twitter

O Ministério Público deu prazo de 48 horas para que a Prefeitura de Corupá, no Norte catarinense, envie imagens da câmera de segurança da sala onde uma bebê de 5 meses caiu do trocador em uma creche municipal. Também devem ser entregue as gravações das áreas próximas, na maior resolução possível.

