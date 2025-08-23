MP determina correções urgentes em escola pública de SC; município mostra situação atual As determinações, publicadas no último dia 15, preveem prazo de seis meses para ajustes; município de Videira, no Meio-Oeste, afirmou... ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 08h18 ) twitter

ND Mais

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) obteve duas liminares que obrigam o Estado e o município de Videira, no Meio-Oeste catarinense, a corrigirem falhas estruturais, sanitárias e de segurança em toda a rede pública de ensino.

Saiba mais sobre as medidas e a situação atual das escolas no município consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

