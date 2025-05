MP do Crédito Consignado Digital avança: o que isso significa para você? Relator define calendário de trabalhos e diz que quer votar o texto final até 18 de junho ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 07h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 07h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Comissão Especial Mista do Congresso, formada por deputados e senadores, definiu nesta quarta-feira (21) o seu plano de trabalho para análise da Medida Provisória 1292/25, conhecida como MP do crédito consignado digital. O objetivo é modernizar a legislação em vigor sobre o crédito consignado [quando o valor das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento do empregado], permitindo que essas operações sejam feitas por meio de sistemas e plataformas digitais.

Saiba mais sobre como essa mudança pode impactar sua vida financeira consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Chapecó aprova novas regras sobre celulares nas escolas; entenda

Balneário Camboriú desafia o teto do mercado imobiliário de luxo com R$ 100 mil por m²

Bebê é deixado em boca de fumo por dívida de R$ 150 e resgatado por tio: ‘Estava desnutrido’