MP entra com ação para derrubar 8 artigos do Plano Diretor de Florianópolis MPSC diz que artigos do Plano Diretor de Florianópolis violam a legislação federal sobre o meio ambiente; Prefeitura diz que discorda... ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 18h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 18h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Procuradoria-Geral de Justiça de Santa Catarina entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra oito artigos do Plano Diretor de Florianópolis, que supostamente extrapolam os limites da competência municipal. A ação, protocolada em 16 de maio, aponta que os dispositivos “incorreram em vícios de constitucionalidade” e afrontaram a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Santa Catarina.

Saiba mais sobre essa importante questão que pode impactar o futuro da cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Motorista embriagado atropela e mata ciclista em Santa Catarina

Funcionário é prensado contra parede por caminhão em estádio de Santa Catarina

VÍDEO: Socorrista do Samu toca piano para acalmar paciente com dor aguda em SC